В 2026 году в России повысят экосбор для производителей товаров и упаковки
С 2026 года в России планируется повышение ставок экологического сбора для 52 групп товаров и упаковки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минприроды.
Документ предполагает дифференциацию базовых ставок с учетом сложности переработки отходов, технологических возможностей и востребованности вторсырья. Чем экологичнее продукция, тем ниже коэффициент при расчете сбора.
Наибольший рост (91%) коснется трудноутилизируемой комбинированной упаковки из полимерно-алюминиевых материалов, используемой, например, для соусов. Минимальное повышение (на 5%) предусмотрено для резинотехнических изделий.
В среднем ставки вырастут на 50-80%: для бумаги и картона — на 83%, стекла — на 53%, текстиля — на 77%, пластика — на 80%, дерева — на 50%, батареек — на 72%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В 2026 году в России повысят экосбор для производителей товаров и упаковки
- На заводе US Steel в Пенсильвании произошел взрыв, есть пострадавшие
- Раздевалку - в гримерку: Как организовать тур по России для Akon
- Названы продукты, которые нельзя греть в микроволновке
- В Госдуме допустили провокации Киева и ЕС перед встречей Путина и Трампа
- В паспорт могут внести данные СНИЛС только после изменения законодательства
- Запах хайпа: Запрет на мат не затронет онлайн-кинотеатры
- Трамп заявил, что Россия не смогла взять Киев за 4 часа из-за ошибки генерала
- Трамп назвал «предварительной» встречу с Путиным на Аляске
- Власти Санкт-Петербурга запретили иностранцам работать курьерами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru