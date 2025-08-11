В 2026 году в России повысят экосбор для производителей товаров и упаковки

С 2026 года в России планируется повышение ставок экологического сбора для 52 групп товаров и упаковки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минприроды.

Документ предполагает дифференциацию базовых ставок с учетом сложности переработки отходов, технологических возможностей и востребованности вторсырья. Чем экологичнее продукция, тем ниже коэффициент при расчете сбора.

Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Наибольший рост (91%) коснется трудноутилизируемой комбинированной упаковки из полимерно-алюминиевых материалов, используемой, например, для соусов. Минимальное повышение (на 5%) предусмотрено для резинотехнических изделий.

В среднем ставки вырастут на 50-80%: для бумаги и картона — на 83%, стекла — на 53%, текстиля — на 77%, пластика — на 80%, дерева — на 50%, батареек — на 72%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МинприродыЭкологияОтходы

Горячие новости

Все новости

партнеры