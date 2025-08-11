В Госдуме допустили провокации Киева и ЕС перед встречей Путина и Трампа
Киев и Евросоюз могут попытаться спровоцировать ситуацию, чтобы повлиять на процесс украинского урегулирования накануне саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По его словам, «партия войны», поддерживающая украинские власти, может пойти на такие шаги в качестве «последнего шанса», однако это не изменит итогов переговоров.
Белик отметил, что громкие заявления стран ЕС рассчитаны в основном на внутреннюю аудиторию и не имеют реального веса, а давление и угрозы в отношении России изначально обречены на провал.
Он подчеркнул, что при заинтересованности Трампа в конструктивном диалоге с Москвой этот курс будет реализован, независимо от призывов со стороны ЕС и НАТО, передает «Радиоточка НСН».
В Госдуме допустили провокации Киева и ЕС перед встречей Путина и Трампа
