Киев и Евросоюз могут попытаться спровоцировать ситуацию, чтобы повлиять на процесс украинского урегулирования накануне саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, «партия войны», поддерживающая украинские власти, может пойти на такие шаги в качестве «последнего шанса», однако это не изменит итогов переговоров.