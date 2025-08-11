В Госдуме допустили провокации Киева и ЕС перед встречей Путина и Трампа

Киев и Евросоюз могут попытаться спровоцировать ситуацию, чтобы повлиять на процесс украинского урегулирования накануне саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, «партия войны», поддерживающая украинские власти, может пойти на такие шаги в качестве «последнего шанса», однако это не изменит итогов переговоров.

Трамп заявил, что Россия не смогла взять Киев за 4 часа из-за ошибки генерала

Белик отметил, что громкие заявления стран ЕС рассчитаны в основном на внутреннюю аудиторию и не имеют реального веса, а давление и угрозы в отношении России изначально обречены на провал.

Он подчеркнул, что при заинтересованности Трампа в конструктивном диалоге с Москвой этот курс будет реализован, независимо от призывов со стороны ЕС и НАТО, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВстречаДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры