Названы продукты, которые нельзя греть в микроволновке

Некоторые продукты лучше не разогревать в микроволновой печи, чтобы избежать потери питательных веществ, изменения структуры или образования вредных соединений. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Яйца в скорлупе или вареные способны взорваться из-за накопления пара. Детское питание и грудное молоко нагреваются неравномерно, образуя опасные «горячие точки». Листовые овощи при нагревании могут превращать нитраты в нитрозамины, а острые перцы выделяют капсаицин, раздражающий слизистые.