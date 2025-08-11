Названы продукты, которые нельзя греть в микроволновке
Некоторые продукты лучше не разогревать в микроволновой печи, чтобы избежать потери питательных веществ, изменения структуры или образования вредных соединений. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
Яйца в скорлупе или вареные способны взорваться из-за накопления пара. Детское питание и грудное молоко нагреваются неравномерно, образуя опасные «горячие точки». Листовые овощи при нагревании могут превращать нитраты в нитрозамины, а острые перцы выделяют капсаицин, раздражающий слизистые.
Грибы при СВЧ-нагреве теряют белки, что грозит расстройством пищеварения, масла окисляются, а мед при высоких температурах утрачивает витамины и ферменты, образуя потенциально вредные соединения. Замороженные ягоды теряют витамин С, а рис может сохранять опасные бактерии Bacillus cereus.
В мясных полуфабрикатах при нагревании образуются продукты окисления холестерина, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фоменко советует для этих продуктов использовать плиту, духовку, пароварку или водяную баню, передает «Радиоточка НСН».
