После того, как американский рэпер Akon и его команда увидели, как восторженно приняла его публика в Москве и Сочи, переговоры по туру по России действительно возобновились, однако эти два успешных концерта обнажили и проблемы с организацией, рассказала НСН генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам), недавно давший концерты в Сочи и в Москве, захотел отправиться в тур по России. Он также заявил, что не боится приехать Сибирь, подчеркнув, что «там, наверное, самая сумасшедшая аудитория», пишет Mash. Субчева отметила, что для начала артисту было важно посмотреть, как его примут российские фанаты после долгого перерыва.

«Мы изначально выходили с предложением к менеджменту о нескольких городах, и в итоге согласовали помимо Москвы ещё и Сочи. Так как артист давно у нас не был, понятно, что перед планированием любых длинных туров сначала надо было в принципе долететь до Москвы и живьём увидеть, как его встретит публика. Но после этого визита стало очевидно, что российские фанаты его ждут, поэтому переговоры про тур сейчас действительно возобновились. Вы, я думаю, прекрасно знаете, что происходило в Сочи - там зрители остались на площадке и дождались концерта! Танцевали, подпевали, там столько счастливых лиц было, как и в Москве. Люди соскучились по классным импортным шоу, по «фирмачам»», - уточнила она.