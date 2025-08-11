Раздевалку - в гримерку: Как организовать тур по России для Akon
После организации концерта Akon в Сочи стал очевиден кадровый голод в сфере организации мероприятий, заявила НСН Анна Субчева.
После того, как американский рэпер Akon и его команда увидели, как восторженно приняла его публика в Москве и Сочи, переговоры по туру по России действительно возобновились, однако эти два успешных концерта обнажили и проблемы с организацией, рассказала НСН генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.
Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам), недавно давший концерты в Сочи и в Москве, захотел отправиться в тур по России. Он также заявил, что не боится приехать Сибирь, подчеркнув, что «там, наверное, самая сумасшедшая аудитория», пишет Mash. Субчева отметила, что для начала артисту было важно посмотреть, как его примут российские фанаты после долгого перерыва.
«Мы изначально выходили с предложением к менеджменту о нескольких городах, и в итоге согласовали помимо Москвы ещё и Сочи. Так как артист давно у нас не был, понятно, что перед планированием любых длинных туров сначала надо было в принципе долететь до Москвы и живьём увидеть, как его встретит публика. Но после этого визита стало очевидно, что российские фанаты его ждут, поэтому переговоры про тур сейчас действительно возобновились. Вы, я думаю, прекрасно знаете, что происходило в Сочи - там зрители остались на площадке и дождались концерта! Танцевали, подпевали, там столько счастливых лиц было, как и в Москве. Люди соскучились по классным импортным шоу, по «фирмачам»», - уточнила она.
При этом собеседница НСН указала на сложность при выборе площадки для такого уровня звезды и пожаловалась на дефицит профессиональных организаторов.
«В нашей стране не так много площадок, где мы можем принимать артистов такого уровня. В итоге в основном выручают спортивные объекты, которые изначально не приспособлены под концерты. В связи с этим возникают нюансы, как сделать, например, из гримерки хоккейной команды - гримерку по райдеру артиста. И, конечно, у нас большой «голод» в стране по профессионалам в нише и в отраслях. Особенно мы это заметили в Сочи. В стране за несколько десятилетий так и не появились институты, где готовят на организатора концертов, шоу. Молодые люди попадают в сферу ситуативно, через родственников или знакомых. Но это единичные случаи. Мы не наблюдали и не наблюдаем массового притока кадров, а наш бизнес, к сожалению, построен исключительно для людей и на людях» - подытожила она.
Ранее, 8 августа, рэпер Akon выступил в Сочи, где концерт несколько раз оказывался под угрозой срыва из-за атаки украинских БПЛА. Так, во время концерта зрителей эвакуировали из зала на 20 минут из-за воздушной тревоги, а саму исполнителю перед концертом пришлось прятаться в ванной своего номера в отеле также из-за воздушной тревоги, однако мероприятие все равно состоялось и прошло с успехом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В 2026 году в России повысят экосбор для производителей товаров и упаковки
- На заводе US Steel в Пенсильвании произошел взрыв, есть пострадавшие
- Раздевалку - в гримерку: Как организовать тур по России для Akon
- Названы продукты, которые нельзя греть в микроволновке
- В Госдуме допустили провокации Киева и ЕС перед встречей Путина и Трампа
- В паспорт могут внести данные СНИЛС только после изменения законодательства
- Запах хайпа: Запрет на мат не затронет онлайн-кинотеатры
- Трамп заявил, что Россия не смогла взять Киев за 4 часа из-за ошибки генерала
- Трамп назвал «предварительной» встречу с Путиным на Аляске
- Власти Санкт-Петербурга запретили иностранцам работать курьерами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru