На заводе US Steel в Пенсильвании произошел взрыв, есть пострадавшие

На заводе сталелитейной компании US Steel в Клэртоне (штат Пенсильвания, США) произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает CBS. Инцидент случился около 11:00 по местному времени (18:00 мск).

По данным Associated Press, под завалами могут находиться люди. На месте работают службы по чрезвычайным ситуациям и полиция штата.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что его администрация находится в контакте с местными властями. Он подтвердил, что к ликвидации последствий привлечены спасатели и экстренные службы региона.

Завод в Клэртоне является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке и одним из ключевых производственных объектов US Steel, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
