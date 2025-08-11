На заводе US Steel в Пенсильвании произошел взрыв, есть пострадавшие
На заводе сталелитейной компании US Steel в Клэртоне (штат Пенсильвания, США) произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает CBS. Инцидент случился около 11:00 по местному времени (18:00 мск).
По данным Associated Press, под завалами могут находиться люди. На месте работают службы по чрезвычайным ситуациям и полиция штата.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что его администрация находится в контакте с местными властями. Он подтвердил, что к ликвидации последствий привлечены спасатели и экстренные службы региона.
Завод в Клэртоне является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке и одним из ключевых производственных объектов US Steel, передает «Радиоточка НСН».
