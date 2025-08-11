Трамп допустил выход США из процесса урегулирования по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта после предстоящей 15 августа встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.
«Я могу уйти и сказать «удачи». И это будет конец», — сказал он на пресс-конференции.
Ранее Трамп заявил, что не планирует приглашать Владимира Зеленского на переговоры с Путиным, отметив, что украинский лидер «не является частью этого».
В Кремле сообщили, что саммит будет посвящен поиску долгосрочного мирного решения конфликта. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ближайшие дни стороны посвятят подготовке встречи, а следующим местом переговоров может стать Россия, передает «Радиоточка НСН».
