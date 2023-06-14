Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС
Разрушение Каховской гидроэлектростанции не скажется на работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в беседе с РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он отметил, что снижение уровня воды в водохранилище до отметки ниже 10 метров не приведет к чрезвычайной ситуации на станции и не скажется на охлаждении реакторов. На этот случай есть артезианские скважины, уточнил Балицкий.
«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа на сейчас не влияет на работу станции», - заверил врио губернатора.
По его словам, станция работает в «условно штатном» режиме.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и ЗАЭС в ближайшее время. Конкретные даты визита пока не названы, сообщает «Радиоточка НСН».
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