Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС

Он отметил, что снижение уровня воды в водохранилище до отметки ниже 10 метров не приведет к чрезвычайной ситуации на станции и не скажется на охлаждении реакторов. На этот случай есть артезианские скважины, уточнил Балицкий.

«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа на сейчас не влияет на работу станции», - заверил врио губернатора.

По его словам, станция работает в «условно штатном» режиме.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и ЗАЭС в ближайшее время. Конкретные даты визита пока не названы, сообщает «Радиоточка НСН».

