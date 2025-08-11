В паспорт могут внести данные СНИЛС только после изменения законодательства

По словам эксперта, реализация инициативы депутата Госдумы Ярослава Нилова возможна лишь после внесения поправок в Положение о паспорте и, при необходимости, в закон «О персональных данных». Для этого потребуется согласование с МВД, Социальным фондом и Минцифры.

Интеграция данных может быть выполнена либо через отдельную графу в бумажном паспорте, либо в формате электронного документа, но только после официального утверждения изменений, передает «Радиоточка НСН».

