В паспорт могут внести данные СНИЛС только после изменения законодательства

Внесение страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в паспорт гражданина РФ потребует корректировки нормативной базы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Он напомнил, что действующее Положение о паспорте содержит исчерпывающий перечень сведений, и СНИЛС в нем не указан.

РКН: Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников ведомства и требуют СНИЛС

По словам эксперта, реализация инициативы депутата Госдумы Ярослава Нилова возможна лишь после внесения поправок в Положение о паспорте и, при необходимости, в закон «О персональных данных». Для этого потребуется согласование с МВД, Социальным фондом и Минцифры.

Интеграция данных может быть выполнена либо через отдельную графу в бумажном паспорте, либо в формате электронного документа, но только после официального утверждения изменений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
