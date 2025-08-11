В Москве арестовали троих обвиняемых в ограблении «Почты России»

Нагатинский суд Москвы заключил под стражу до 8 октября троих фигурантов дела о вооруженном нападении на отделение «Почты России». Под арест отправлены Сергей Москвитин, Виктор Федькин и Регина Шихова, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Всего по делу задержаны пять человек, обвиненных в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере (п.«а, б» ч.4 ст.162 УК РФ).

В МВД уточнили, что Шихова признала вину, рассказав, что приехала в столицу из Сызрани на заработки и познакомилась с подельниками около полутора месяцев назад.

По данным следствия, утром 8 августа двое злоумышленников проникли в почтовое отделение вместе с сотрудницей, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллионов рублей и скрылись. На улице их ждал сообщник на автомобиле Haval, позже банда пересела в Kia и уехала в Подмосковье. Прокуратура указала, что похищенные деньги были поделены между всеми участниками группы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
