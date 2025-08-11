Россиянам раскрыли самое комфортное время для поездки в Стамбул

Около 95% всех летних поездок приходится на курортные Кемер, Аланию и Белек, несмотря на незначительное падения спроса на Стамбул, куда приезжают в основном в межсезонье, заявила НСН Жанна Богачева.

Если интерес к Стамбулу действительно слегка просел, так как в город ездят в основном весной и осенью, то пляжные курорты Турции держат планку по посещаемости – на них приходится 95% летних отпускных направлений. Об этом НСН сообщила PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

Российский турпоток в Стамбул за первое полугодие 2025 года упал на 4%, следует из данных Ассоциации туроператоров. При этом июнь показал прирост российских туристов на 2,77%. В материале отмечается, что причина в первом квартале года и апреле: интерес к городу в межсезонье у россиян падает второй год подряд. Богачева подтвердила эти данные.

«Согласно последним данным, за первое полугодие 2025 года действительно отмечается снижение интереса российских туристов к Стамбулу. В то же время пляжные направления Турции сохраняют стабильную популярность: около 95% летних поездок приходится на курорты, среди которых лидируют Кемер, Алания и Белек. Стамбул преимущественно привлекает туристов в межсезонье - весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь), когда комфортная температура (+18...+25°C) и меньшее количество туристов создают идеальные условия для знакомства с достопримечательностями. В эти периоды особенно востребованы экскурсионные программы, включающие посещение Айя-Софии, Голубой мечети, дворца Топкапы, а также современных локаций вроде Галатской башни и парка Эмирган», - подытожила собеседница НСН.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что поездки за границу лучше всего организовывать через туроператора, только так турист может гарантировать себе максимальную безопасность и защищённость, а при поездках по России следует внимательно отнестись к информации об условиях отмены брони и сравнивать цены на разных сервисах.

