Никакого чуда: Украина не восстановит свои производства после ударов ВС РФ
Украина не сможет быстро восстановить свои производственные мощности, ведь на это потребуется как минимум несколько лет, сказал НСН Алексей Подберезкин.
Многие украинские регионы уже остались без энергетики, даже запад страны, куда можно было бы стянуть производство, не защищен, сказал в эфире НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по военным предприятиям и инфраструктуре аэродромов на Украине. Так, были атакованы предприятия военной и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и прилегающей к нему области, военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также логистический центр, используемый в интересах ВСУ для доставки и хранения БПЛА в Николаевской области. Поражены крупные предприятия ВПК, среди них — машиностроительные заводы «Киевское центральное конструкторское бюро» и «Евроформат». Подберезкин отметил, что удары ВС РФ по военным и энергетическим объектам Украины происходят регулярно.
«Удары идут постоянно. Бывают небольшие интервалы с точки зрения ослабления или усиления по мере накопления ударных средств. Паузы бывают достаточно короткими — день-два. Потом начинаются комплексные и системные удары. Сейчас нанесены очередные. Думаю, решающего значения они не имеют, потому что Украина — достаточно крупное европейское государство с развитой советской промышленностью, которая строилась не одно десятилетие. Ждать каких-то чудес не стоит. Как говорил президент Владимир Путин, уничтожение военного потенциала быстро не происходит», — сказал собеседник НСН.
По его словам, Украина не сможет быстро восстановить свои производственные мощности, ведь на это потребуется как минимум несколько лет.
«Мне кажется, что мы уже перешли ту границу, за которой еще можно было восстанавливать военный потенциал Украины. Сейчас происходят удары по энергетическим объектам, из-за чего многие украинские регионы уже остались без энергетики. Речь идет не только о прифронтовых регионах, но и о западных, куда, казалось бы, можно было стянуть основные производства. Это означает, что Украина не может обеспечить защиту западных регионов средствами воздушной обороны. Восстановить производственные модности Киев в принципе не может. Для этого потребуется как минимум несколько лет», — добавил эксперт.
Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко сказал НСН, что Украина всегда пытается перейти к переговорам при катастрофе на линии боевого соприкосновения, но России не следует соглашаться на подобные «уловки».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ЦБ допустили появление российских криптовалют
- Песков заявил об эскалации по отношению к России со стороны Европы
- Актриса Миронова потребовала алименты после иска экс-мужа о встречах с сыном
- Певица Власова призвала не вводить слушателей в заблуждение из-за ИИ
- Писториус: Украинский конфликт вступил в решающую фазу
- Никакого чуда: Украина не восстановит свои производства после ударов ВС РФ
- Психолог назвал, кого будут бить током в лечебных целях
- Арестован глава жилищно-коммунальной службы № 5 Минобороны Ртищев
- Напоминание триады: Зачем США впервые за 40 лет создают ядерное оружие
- Дроны атаковали посольство России в Швеции