По его словам, Украина не сможет быстро восстановить свои производственные мощности, ведь на это потребуется как минимум несколько лет.



«Мне кажется, что мы уже перешли ту границу, за которой еще можно было восстанавливать военный потенциал Украины. Сейчас происходят удары по энергетическим объектам, из-за чего многие украинские регионы уже остались без энергетики. Речь идет не только о прифронтовых регионах, но и о западных, куда, казалось бы, можно было стянуть основные производства. Это означает, что Украина не может обеспечить защиту западных регионов средствами воздушной обороны. Восстановить производственные модности Киев в принципе не может. Для этого потребуется как минимум несколько лет», — добавил эксперт.

Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко сказал НСН, что Украина всегда пытается перейти к переговорам при катастрофе на линии боевого соприкосновения, но России не следует соглашаться на подобные «уловки».

