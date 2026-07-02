Европа ведет эскалацию в отношении России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, такая эскалация «однозначно» происходит, пишет RT. Россия не может закрывать глава на ситуацию.

«Этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что европейцы полным ходом идут к развязыванию агрессии и войны против России.

