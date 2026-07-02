Песков заявил об эскалации по отношению к России со стороны Европы
Европа ведет эскалацию в отношении России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, такая эскалация «однозначно» происходит, пишет RT. Россия не может закрывать глава на ситуацию.
«Этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что европейцы полным ходом идут к развязыванию агрессии и войны против России.
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