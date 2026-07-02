ВС России освободили Пискуновку в ДНР

Российские военные освободили село Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Военкор Подоляка сообщил о прорыве российской армии в Запорожской области

Контроль над территорией установила Южная группировка войск, пишет RT.

«В результате решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Пискуновка», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее армия России взяла под контроль село Украинское в Харьковской области и село Копани в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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