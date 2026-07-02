Актриса Миронова потребовала алименты после иска экс-мужа о встречах с сыном
Актриса Мария Миронова подала иск в суд о взыскании алиментов с бывшего супруга Андрея Сороки, который добивается возможности проводить больше времени с общим сыном пары. Об этом рассказал РЕН ТВ адвокат артистки Шота Горгадзе.
По его словам, инициатором разбирательства стал Сорока. Он обратился в суд с требованием определить порядок общения с ребенком, бывший муж Мироновой хочет забирать сына на половину выходных, проводить с ним праздники и определенное время летом, а также общаться с ребенком без присутствия матери.
Как отметил защитник, Миронова не препятствует общению, не возражает против встреч, но сейчас, исходя из интересов и эмоционального состояния ребенка, его общение с отцом возможно лишь в присутствии матери. Горгадзе пояснил, что из-за произошедших ранее конфликтных ситуаций ребенок опасается оставаться наедине с отцом. По словам защитника, Сорока ранее находился в состоянии алкогольного опьянения, устраивал конфликты в присутствии сына и даже подрался с братом Мироновой.
На фоне разбирательства сторона артистки подала встречный иск о взыскании алиментов. Представитель Мироновой указал, что после развода Сорока практически не участвовал в финансовом обеспечении ребенка и нерегулярно выплачивал небольшие суммы.
«Мы просим взыскать алименты за три года, предшествовавшие обращению в суд, а также установить дальнейшие выплаты до достижения ребенком совершеннолетия», — заявил адвокат.
Миронова и Сорока вступили в брак в 2018 году, через год у них родился сын, а в 2023-м супруги развелись.
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