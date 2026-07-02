В Минэкономразвития не увидели остановки экономики России

Чиновник напомнил о макроэкономическом прогнозе, согласно которому до конца года ожидается небольшой прирост экономики в 0,5% ВВП. При этом прогноз может корректироваться.

«Финансовые результаты предприятий не намного, но корректируются вниз. При этом говорить, что экономика останавливается и мы заходим в тяжелую экономическую спираль, мы такого не видим», - указал Колесников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному развитию в 2027 году.

