В Минэкономразвития не увидели остановки экономики России

Остановки экономики России, несмотря на снижение финансовых результатов компаний, не наблюдается. Об этом заявил первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, передает ТАСС.

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Чиновник напомнил о макроэкономическом прогнозе, согласно которому до конца года ожидается небольшой прирост экономики в 0,5% ВВП. При этом прогноз может корректироваться.

«Финансовые результаты предприятий не намного, но корректируются вниз. При этом говорить, что экономика останавливается и мы заходим в тяжелую экономическую спираль, мы такого не видим», - указал Колесников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному развитию в 2027 году.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияМинэкономразвития

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