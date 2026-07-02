При эндогенной депрессии врачи могут бить пациентов током, главное - найти нужную мощность и частоту процедуры, но таких больных — меньшинство, рассказал психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН.

Минздрав планирует обновить стандарт лечения депрессии, добавив в него в том числе акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие, пишет ТАСС. Жавнеров не удивился таким планам ведомства.