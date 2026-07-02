Писториус: Украинский конфликт вступил в решающую фазу

По словам министра, Киев по-прежнему нуждается в финансировании, пишет RT. Также Писториус допустил, что противостояние на Украине перешло на решающий этап.

«Нам следует использовать этот момент», — указал глава военного ведомства.

Ранее Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров подписали соглашение между Берлином и Киевом о совместной разработке и производстве современных ракет-перехватчиков.

