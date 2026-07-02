Писториус: Украинский конфликт вступил в решающую фазу

Конфликт на Украине вступил в «решающую фазу», считает министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

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По словам министра, Киев по-прежнему нуждается в финансировании, пишет RT. Также Писториус допустил, что противостояние на Украине перешло на решающий этап.

«Нам следует использовать этот момент», — указал глава военного ведомства.

Ранее Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров подписали соглашение между Берлином и Киевом о совместной разработке и производстве современных ракет-перехватчиков.

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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