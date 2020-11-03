«Рискует должностью»: Война Зеленского с судьями чревата небывалым кризисом
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН назвал возможные последствия конфликта главы государства с судьями Конституционного суда.
Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал политический конфликт с Конституционным судом (КС) страны после того, как судьи отметили часть антикоррупционных норм. Зеленский не признал это решение и направил в Верховную Раду законопроект с предложением прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
В ответ один из судей Игорь Слиденко заявил, что в случае роспуска КС произойдёт война и распад Украины, так как президент «призывает депутатов к свержению государственного строя» и подобных высказываний главе государства «хватит на 150 лет тюрьмы».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, стоит ли ожидать нового майдана в стране.
«Пока главой МВД работает Арсен Аваков, никакого распада и бунта не будет. К нему можно по-разному относиться, но он действительно очень эффективно выстроил структуру. Это знает и председатель суда, но специально делает резкие заявления», - сказал политолог.
Охрименко также назвал более вероятный сценарий развития конфликта.
«Зеленский поступил жестко - это факт. То, что он не хочет прислушаться к мнению - тоже факт. Это может привести к кризису, который может вылиться в роспуск Верховной рады и переизбрание президента. В истории Украины такого еще не было», - напомнил он.
Политолог считает, что президент напрасно спровоцировал конфликт.
«Зеленский должен был разработать новые законопроекты, если суд посчитал старые нарушающими Основной закон. То, что он сделал сейчас - это уже превышение полномочий, он рискует должностью. Не знаю, соберет ли он теперь голоса в Раде. «ОПЗЖ» будет голосовать однозначно против, скорее всего, «Батькивщина» тоже будет против, а вот проголосуют ли все «Слуги народа» - это вопрос, потому что в данном случае есть грубое нарушение Конституции», - сказал эксперт.
Ранее Зеленский заявил о возможности роспуска Верховной рады в случае серьезного политического конфликта. По мнению Зеленского, чтобы избежать роспуска, украинский парламент должен разобраться со спорным решением Конституционного суда, принятым 27 октября.
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