«Рискует должностью»: Война Зеленского с судьями чревата небывалым кризисом

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, стоит ли ожидать нового майдана в стране.



«Пока главой МВД работает Арсен Аваков, никакого распада и бунта не будет. К нему можно по-разному относиться, но он действительно очень эффективно выстроил структуру. Это знает и председатель суда, но специально делает резкие заявления», - сказал политолог.



Охрименко также назвал более вероятный сценарий развития конфликта.



«Зеленский поступил жестко - это факт. То, что он не хочет прислушаться к мнению - тоже факт. Это может привести к кризису, который может вылиться в роспуск Верховной рады и переизбрание президента. В истории Украины такого еще не было», - напомнил он.



Политолог считает, что президент напрасно спровоцировал конфликт.



«Зеленский должен был разработать новые законопроекты, если суд посчитал старые нарушающими Основной закон. То, что он сделал сейчас - это уже превышение полномочий, он рискует должностью. Не знаю, соберет ли он теперь голоса в Раде. «ОПЗЖ» будет голосовать однозначно против, скорее всего, «Батькивщина» тоже будет против, а вот проголосуют ли все «Слуги народа» - это вопрос, потому что в данном случае есть грубое нарушение Конституции», - сказал эксперт.

Ранее Зеленский заявил о возможности роспуска Верховной рады в случае серьезного политического конфликта. По мнению Зеленского, чтобы избежать роспуска, украинский парламент должен разобраться со спорным решением Конституционного суда, принятым 27 октября.

