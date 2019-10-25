Политолог объяснил, почему Аваков «вякнул» на США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вступился за полк «Азов», которого американские конгрессмены призвали внести в список террористических организаций. В ходе встречи с главой американской миссии Кристиной Куин он назвал действия Конгресса США «позорной информационной кампанией» с целью дискредитировать полк и Нацгвардию Украины в глазах международных партнеров.

Такое вальяжное поведение Авакова связано с тем, что его позиции на Украине с приходом Зеленского не только не ослабли, но и существенно расширились. Об этом в эфире НСН заявил украинский политолог Александр Семченко.

«Это не говорит о его слабости. Был бы он слаб, молчал бы в тряпочку и делал вид, что это не его люди, и он к ним никакого отношения не имеет. Он сейчас себя хорошо чувствует, расширяет зону своего влияния. В том же кабмине у него появились свои люди. Он посадил своего человека на очень жирное с точки зрения бюджетных потоков министерство инфраструктуры. У Авакова все хорошо и это заявление лишнее тому подтверждение, иначе он бы просто не смел вякать в сторону "старших братьев"», - сказал он.