Политолог объяснил, почему Аваков «вякнул» на США
Украинский политолог в эфире НСН рассказал, что глава МВД чувствует себя так уверенно, что может позволить себе перечить Вашингтону.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вступился за полк «Азов», которого американские конгрессмены призвали внести в список террористических организаций. В ходе встречи с главой американской миссии Кристиной Куин он назвал действия Конгресса США «позорной информационной кампанией» с целью дискредитировать полк и Нацгвардию Украины в глазах международных партнеров.
Такое вальяжное поведение Авакова связано с тем, что его позиции на Украине с приходом Зеленского не только не ослабли, но и существенно расширились. Об этом в эфире НСН заявил украинский политолог Александр Семченко.
«Это не говорит о его слабости. Был бы он слаб, молчал бы в тряпочку и делал вид, что это не его люди, и он к ним никакого отношения не имеет. Он сейчас себя хорошо чувствует, расширяет зону своего влияния. В том же кабмине у него появились свои люди. Он посадил своего человека на очень жирное с точки зрения бюджетных потоков министерство инфраструктуры. У Авакова все хорошо и это заявление лишнее тому подтверждение, иначе он бы просто не смел вякать в сторону "старших братьев"», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, в худшем случае, в случае усиления давления, покровители «Азова» провернут ту же схему, что и с другим «отличившимся» нацбатальоном.
«Знаете, как вышли из аналогичной ситуации, когда европейцы очень плохо отзывались о батальоне Донбасс – это тоже структура МВД. Они просто переименовали батальон, назвали его Донбасс-Украины. В крайнем случае, если Азов будут сильно давить, как-нибудь его реорганизуют, но суть останется та же», - заключил политолог.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименков в интервью НСН не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский может расформировать «Азов» до конца года, однако так же подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе будет за Аваковым.
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