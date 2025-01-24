Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили необходимость завершения конфликта на Украине
24 января 202505:02
Глава Госдепы США Марко Рубио обсудил с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте важность завершения конфликта вокруг Украины, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
Также речь шла о необходимости мирного урегулирования конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил остановку финансирования НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru