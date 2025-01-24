Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили необходимость завершения конфликта на Украине

Глава Госдепы США Марко Рубио обсудил с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте важность завершения конфликта вокруг Украины, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Писториус заявил, что ФРГ согласна увеличить взносы в НАТО

Также речь шла о необходимости мирного урегулирования конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил остановку финансирования НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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