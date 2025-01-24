Писториус заявил, что ФРГ согласна увеличить взносы в НАТО
Берлин выступает за увеличение расходов стран Североатлантического альянса на оборону, сообщил телеканалу LCI глава Минобороны Германии Борис Писториус.
При этом, по его словам, ФРГ считает чрезмерным предложение американского лидера Дональда Трампа об увеличении взносов до 5% от ВВП страны. «Мы в Европе осознаем - и не только из-за слов Трампа, — что 2% от ВВП на оборону не хватит, чтобы наши вооруженные силы смогли нас защитить от российского вторжения или представлять собой сдерживающую силу», — заявил глава военного ведомства.
Писториус отметил, что в случае Германии увеличение оборонного бюджета до 5% ВВП «съест» 41-42% федерального бюджета.
Ранее Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru