Писториус заявил, что ФРГ согласна увеличить взносы в НАТО

При этом, по его словам, ФРГ считает чрезмерным предложение американского лидера Дональда Трампа об увеличении взносов до 5% от ВВП страны. «Мы в Европе осознаем - и не только из-за слов Трампа, — что 2% от ВВП на оборону не хватит, чтобы наши вооруженные силы смогли нас защитить от российского вторжения или представлять собой сдерживающую силу», — заявил глава военного ведомства.

Писториус отметил, что в случае Германии увеличение оборонного бюджета до 5% ВВП «съест» 41-42% федерального бюджета.

Ранее Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

