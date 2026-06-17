Большинство россиян поддержали появление закона о домашнем насилии
Появление в России закона о наказании за домашнее насилие поддерживают почти девять из десяти россиян. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила депутат Госдумы Ксения Горячева.
Социологическая компания Russian Field, которая провела по заказу парламентария соответствующее исследование, выяснила, что среди женщин закон поддержали 95%, среди мужчин - 83%, а среди молодёжи от 18 до 29 лет — 94%. Против выступили только 6% респондентов.
Горячева указала, что за данными цифрами скрывается «ужас от трагедий женщин, которые годами жили в ситуации угроз и насилия и погибли от рук близких людей», а также ужас детей, ставших свидетелями подобных происшествий и потерявших в результате родителей.
«Именно поэтому государству нужны инструменты, которые позволяют реагировать на опасные ситуации раньше, чем они заканчиваются убийством», — подчеркнула депутат.
Ранее психолог Егор Калино заявил «Радиоточке НСН», что 80% жертв домашнего насилия не знают о том, что они могут обратиться за помощью.
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