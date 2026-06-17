СМИ: Концерну Volkswagen грозит полный крах
Состояние немецкого автоконцерна Volkswagen AG (VAG) оценили, как «угрожающее существованию». Об этом со ссылкой на результаты анонимного опроса среди высшего руководства пишет Der Spiegel.
Уточняется, что такую оценку состоянию компании дали шесть из девяти опрошенных членов совета директоров. Остальные трое назвали её напряжённой.
Также в публикации говорится, что все девять топ-менеджеров раскритиковали стратегию VAG в Китае и Северной Америке, призвав к радикальным изменениям.
«Этот анализ вряд ли сулит что-то хорошее крупнейшему европейскому автопроизводителю, особенно учитывая недавние плохие квартальные результаты различных его брендов», - говорится в сообщении.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что VAG сможет остаться на плаву при поддержке государства и отказа политиков от «зелёных» автомобилей.
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