СМИ: Концерну Volkswagen грозит полный крах

Уточняется, что такую оценку состоянию компании дали шесть из девяти опрошенных членов совета директоров. Остальные трое назвали её напряжённой.

Также в публикации говорится, что все девять топ-менеджеров раскритиковали стратегию VAG в Китае и Северной Америке, призвав к радикальным изменениям.

«Этот анализ вряд ли сулит что-то хорошее крупнейшему европейскому автопроизводителю, особенно учитывая недавние плохие квартальные результаты различных его брендов», - говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что VAG сможет остаться на плаву при поддержке государства и отказа политиков от «зелёных» автомобилей.

