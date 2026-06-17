СМИ: Концерну Volkswagen грозит полный крах

Состояние немецкого автоконцерна Volkswagen AG (VAG) оценили, как «угрожающее существованию». Об этом со ссылкой на результаты анонимного опроса среди высшего руководства пишет Der Spiegel.

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Уточняется, что такую оценку состоянию компании дали шесть из девяти опрошенных членов совета директоров. Остальные трое назвали её напряжённой.

Также в публикации говорится, что все девять топ-менеджеров раскритиковали стратегию VAG в Китае и Северной Америке, призвав к радикальным изменениям.

«Этот анализ вряд ли сулит что-то хорошее крупнейшему европейскому автопроизводителю, особенно учитывая недавние плохие квартальные результаты различных его брендов», - говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что VAG сможет остаться на плаву при поддержке государства и отказа политиков от «зелёных» автомобилей.

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ФОТО: ТАСС
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