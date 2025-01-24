Трамп не исключил остановку финансирования НАТО
24 января 202503:32
Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами допустил остановку финансирования Североатлантического альянса со стороны Вашингтона.
Он обвинил НАТО в том, что тот не защищает США. Президент повторил, что члены Альянса должны поднять расходы на оборону с 2% по 5% ВВП.
Ранее Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru