Трамп не исключил остановку финансирования НАТО

Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами допустил остановку финансирования Североатлантического альянса со стороны Вашингтона.

Писториус заявил, что ФРГ согласна увеличить взносы в НАТО

Он обвинил НАТО в том, что тот не защищает США. Президент повторил, что члены Альянса должны поднять расходы на оборону с 2% по 5% ВВП.

Ранее Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАДональд ТрампНАТО

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