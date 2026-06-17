Трамп пригрозил Ирану возобновлением атак в случае несоблюдения сделки

На встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси он указал, что если Тегеран не будет соблюдать сделку, то Вашингтон возобновит атаки.

«Если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что после разрешения ситуации вокруг Ирана, США направят усилия на урегулирование конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

