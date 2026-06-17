Трамп пригрозил Ирану возобновлением атак в случае несоблюдения сделки
Документ, который Иран и США должны подписать в Швейцарии 19 июня, является «меморандумом о взаимопонимании». Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
На встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси он указал, что если Тегеран не будет соблюдать сделку, то Вашингтон возобновит атаки.
«Если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что после разрешения ситуации вокруг Ирана, США направят усилия на урегулирование конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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