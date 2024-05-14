Госдеп: ВС РФ могут предпринять шаги по дальнейшему продвижению под Харьковом

Американские власти считают, что российская армия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

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По его словам, не исключено, что РФ предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. При этом во внешнеполитическом ведомстве не ожидают «какого-либо крупного прорыва».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СШАСпецоперацияРоссийская АрмияВСУХарьков

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