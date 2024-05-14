В СНБО Украины не увидели угрозы наступления на Харьков
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил Agence France-Presse, что не видит «угрозы наступления» на Харьков.
«Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — сказал он.
При этом украинское командование приступило к переброске войск на Харьковское направление. Вооруженные силы Украины развертывают дополнительные подразделения в этом направлении.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru