В СНБО Украины не увидели угрозы наступления на Харьков

«Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — сказал он.

При этом украинское командование приступило к переброске войск на Харьковское направление. Вооруженные силы Украины развертывают дополнительные подразделения в этом направлении.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

