В СНБО Украины не увидели угрозы наступления на Харьков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил Agence France-Presse, что не видит «угрозы наступления» на Харьков.

ВСУ перебросили на харьковское направление резервные подразделения

«Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — сказал он.

При этом украинское командование приступило к переброске войск на Харьковское направление. Вооруженные силы Украины развертывают дополнительные подразделения в этом направлении.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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