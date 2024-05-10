Госдеп: Украина вскоре получит новую партию вооружений

Вашингтон направит Украине новые партии вооружения и военной техники, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Мэттью Миллера.

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Он не уточнил номенклатуру новых партий вооружения, которые готовят к передаче Киеву.

«Вы можете их ожидать, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», – указал он.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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