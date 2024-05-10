Госдеп: Украина вскоре получит новую партию вооружений
10 мая 202402:01
Вашингтон направит Украине новые партии вооружения и военной техники, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Мэттью Миллера.
Он не уточнил номенклатуру новых партий вооружения, которые готовят к передаче Киеву.
«Вы можете их ожидать, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», – указал он.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru