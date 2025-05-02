Госдеп: США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования
Американские власти не оставляют попыток добиться урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщил Fox News глава Госдепа США Марк Рубио.
«Но настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать», — заявил дипломат. Он отметил, что Вашингтон знает о позициях Москвы и Киева по вопросу урегулирования, и они пока слишком далеки.
Ранее Госдеп США заявил, что американские власти больше не намерены играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru