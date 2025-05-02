Госдеп: США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования

«Но настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать», — заявил дипломат. Он отметил, что Вашингтон знает о позициях Москвы и Киева по вопросу урегулирования, и они пока слишком далеки.

Ранее Госдеп США заявил, что американские власти больше не намерены играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

