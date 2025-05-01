Вэнс заявил, что США намерены привести РФ и Украину к переговорам за 100 дней

По его словам, первый шаг к миру уже сделан - Москва и Киев, ранее не желавшие идти на диалог с кем-либо, представили свои условия и предложения.

«Теперь задача дипломатии — найти точки соприкосновения. В следующие 100 дней мы приложим максимум усилий, чтобы сблизить позиции сторон», - заключил Вэнс.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и Украина должны стремиться к миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».