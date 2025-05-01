Вэнс заявил, что США намерены привести РФ и Украину к переговорам за 100 дней
США в следующие 100 дней будут работать над сближением позиций России и Украины, чтобы привести их к переговорам. Об этом в эфире Fox News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
По его словам, первый шаг к миру уже сделан - Москва и Киев, ранее не желавшие идти на диалог с кем-либо, представили свои условия и предложения.
«Теперь задача дипломатии — найти точки соприкосновения. В следующие 100 дней мы приложим максимум усилий, чтобы сблизить позиции сторон», - заключил Вэнс.
Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и Украина должны стремиться к миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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