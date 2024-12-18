Это произойдет в начале января. Также он побывает в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, поскольку следующая администрация пытается как можно скорее положить конец украинскому конфликту.

Агентство отмечает, что Келлог не планирует посещать Москву во время поездки в Европу. Ожидается, что встречи будут сосредоточены на «установлении фактов» от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен подготовиться к подписанию соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

