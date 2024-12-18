СМИ: Спецпосланник Трампа по Украине посетит Киев

Спецпосланник по Украине победившего на выборах президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев, сообщает Reuters.

Трамп пообещал ответить, должна ли Украина уступить России территории

Это произойдет в начале января. Также он побывает в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, поскольку следующая администрация пытается как можно скорее положить конец украинскому конфликту.

Агентство отмечает, что Келлог не планирует посещать Москву во время поездки в Европу. Ожидается, что встречи будут сосредоточены на «установлении фактов» от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен подготовиться к подписанию соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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