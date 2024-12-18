СМИ: Спецпосланник Трампа по Украине посетит Киев
Спецпосланник по Украине победившего на выборах президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев, сообщает Reuters.
Это произойдет в начале января. Также он побывает в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, поскольку следующая администрация пытается как можно скорее положить конец украинскому конфликту.
Агентство отмечает, что Келлог не планирует посещать Москву во время поездки в Европу. Ожидается, что встречи будут сосредоточены на «установлении фактов» от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах.
Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен подготовиться к подписанию соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: Военные РФ зачистили «котел», в который попали ВСУ
- ИИ классифицировал обращения россиян к Путину для «Прямой линии»
- СМИ: Экс-замглавы МО РФ Иванов распределял деньги между родными
- СМИ: Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
- Компании ЕС призвали сохранить транзит газа через Украину
- Сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменила название
- Исторический максимум: Украинский Нацбанк поднял курс доллара к гривне
- Вызывает смех: Захарова прокомментировала заявление США о непричастности к убийству Кириллова
- Госдеп: Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры
- Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде с неконтролируемой дрожью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru