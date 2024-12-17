Конец хамству: Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению войны с Россией
Пока поведение Украины становится все более наглым, Дональд Трамп заявил, что Киеву следует подготовиться к скорому подписанию мирного соглашения и окончанию войны с Россией.
Избранный американский лидер Дональд Трамп заявил в эфире телеканалу Fox News, что президент Украины Владимир Зеленский должен подготовиться к подписанию соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта.
Должен ли будет при этом Киев отказаться от части территорий, Трамп пообещал «позже уточнить». По его словам, об этом станет известно по итогам первой встречи с российской и украинской сторонами.
Трамп также подчеркнул, что делает все возможное, чтобы прекратить боестолкновения.
Напомним, Трамп уже ранее говорил о том, что Украина готова к мирному разрешению конфликта, однако впоследствии Киев опроверг это заявление. Избранный президент также негативно отзывался о решении действующей администрации США разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами. Он также допустил, что это решение может быть пересмотрено в дальнейшем.
БЕЗ ЗАМОРОЗКИ!
Вместе с тем Россия по-прежнему придерживается позиции, что западным политикам веры нет, а уж Североатлантическому альянсу и вовсе не стоит и пытаться помирить Москву и Киев. Более того, заморозка конфликта на Украине Россию не устроит — Москва будет продолжать добивать достижения целей СВО, подчеркнул в ходе заседания Совбеза ООН по Украине постпред России Василий Небензя.
По его словам, опыт Минских соглашений 2014-2015 годов научил Россию тому, что верить нельзя ни Киеву, ни Западу. Небензя отметил, что сейчас ВСУ пытаются предоставить передышку для перевооружения, допустить этого нельзя.
Объяснил постпред России при ООН и то, почему НАТО не может вмешиваться в разрешение украинского кризиса: Североатлантический альянс, равно как и перспектива членства Украины в нем, изначально был частью проблемы, а не частью ее решения. Небензя добавил, что разного рода «суррогатные формулы» не способны устранить исходящую от Киева угрозу.
Подчеркнул Небензя и хамское поведение самого Киева. По его словам, Зеленский всячески демонстрирует нежелание пойти на мирное урегулирование. Доказательством тому служат отказ «в хамской манере» забирать свыше 600 пленных военнослужащих ВСУ, которые уже больше года находятся на территории России, а также нежелание согласиться на предложение Венгрии установить рождественское прекращение огня и обмен пленными.
С чем же связано равнодушие украинского руководства к судьбе собственных бойцов? Все просто, объясняет Небензя — рядовые украинцы киевским властям не нужны. Руководство страны готово к обмену только иностранных наемников и представителей националистических батальонов.
ВЕНГЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Кстати, о Венгрии: уж кто-то, а Будапешт не раз доказывал свое стремление наладить российско-украинские отношения. Венгерский премьер на протяжении полугода несколько раз пытался добиться прекращения конфликта на Украине. Так, еще в начале июля венгерский премьер Виктор Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, главой КНР Си Цзиньпином, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также Зеленским и Трампом. После этого он передал всем лидерам стран Евросоюза план по разрешению кризиса на Украине.
Одной из последних попыток стала встреча с Трампом в его имении Мар-а-Лаго, сообщило РИА Новости. В мероприятии также участвовали предприниматель Илон Маск и будущий советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.
Итоги встречи, по словам председателя венгерского правительства, оказались весьма обнадеживающими — конечно, до инаугурации, которая состоится 20 января, Трамп не вправе вести переговоры по прекращению огня на Украине, однако впоследствии положительный эффект не заставит себя ждать.
Ну а пока… Пока Венгрия вынуждена довольствоваться очередной порцией хамства со стороны украинского лидера, заявил в эфире радио Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, венгерская сторона запрашивала телефонный разговор между Орбаном и Зеленским после более чем часовой беседы между Орбаном и Путиным, однако ожидаемо получила «некультурный отказ». Сийярто отметил, что это «довольно беспрецедентный случай в дипломатии».
Глава МИД Венгрии также добавил, что за полгода председательства в Евросоюзе Будапешт приложил максимум усилий для решения проблемы и выступает за мирное урегулирование с самого начала конфликта на фоне успешного продвижения российских войск.
Не одобряет Венгрия и отправку в зону спецоперации военнослужащих из стран ЕС, отметил Сийярто. По его словам, вне зависимости от целей такой шаг может рассматриваться только как возможная эскалация конфликта.
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