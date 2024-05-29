Шольц заявил, что Киев может наносить удары по территории России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может в соответствии с международным правом наносить удары по территории России, сообщило издание Le Monde.

Шольц считает, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет

Политик подчеркнул, что Киев сегодня находится под нападением и может защитить себя.

При этом еще 26 мая Шольц выступил против того, чтобы ВСУ использовали западное оружие для атак объектов на территории России. По его словам, нет причин для расширения зоны применения оружия, поставленного западными странами.

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ФОТО: AP / ТАСС
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