Россияне стали жаловаться на загрязнение в турецкой Аланье
Российские туристы всё чаще обращают внимание на экологическую ситуацию на побережье турецкой Аланьи, сообщает РИА Новости.
Там специалисты зафиксировали повышенное содержание микропластика, который поступает в регион с морскими течениями. Недавно регион посетили эксперты. Они связали загрязнение с импортом пластиковых отходов, нагрузкой от предприятий по переработке пластика в провинциях Адана и Мерсин. Кроме того, переносу загрязняющих веществ в море способствовали необычно сильные осадки.
Ранее стало известно, что трое иностранных граждан обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Стамбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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