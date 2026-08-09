В 2027 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель

В предстоящем году запланированы две трехдневные рабочие недели — с 24 по 26 февраля и с 1 по 3 ноября. Также будет четыре рабочих недели по четыре дня — с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня.

Завершится следующий год четырехдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря.

Что касается текущего года, то россиян ожидают еще две сокращенные рабочие недели — в ноябре и декабре.

Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

