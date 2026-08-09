СМИ: ИИ-зависимость «накрыла» россиян
ИИ-зависимость «накрыла» россиян, сообщает Baza.
Количество обращений к психологам из-за пристрастия к нейросетям выросло в семь раз за последние два года. За помощью нередко обращаются не сами пользователи ИИ, а их близкие. Некоторые hоссияне настолько погружаются в общение с нейросетью, что постепенно отдаляются от окружающих, перестают поддерживать отношения с партнёрами, теряя интерес к привычной жизни.
По словам экспертов, зависимость формируется, так как чат-бот всегда доступен, не критикует пользователя, поддерживает разговор на любую тему и не требует учитывать его настроение или подбирать подходящий момент для диалога. При этом человек сохраняет ощущение полного контроля, ведь беседу можно завершить в любой момент, не испытывая чувства вины или необходимости что-то объяснять.
Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер сказал НСН, что стремительное распространение ИИ-технологий несёт не только возможности, но и серьёзные угрозы — в первую очередь из‑за роста числа утечек данных и кибератак.
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