СМИ: ИИ-зависимость «накрыла» россиян

Количество обращений к психологам из-за пристрастия к нейросетям выросло в семь раз за последние два года. За помощью нередко обращаются не сами пользователи ИИ, а их близкие. Некоторые hоссияне настолько погружаются в общение с нейросетью, что постепенно отдаляются от окружающих, перестают поддерживать отношения с партнёрами, теряя интерес к привычной жизни.

По словам экспертов, зависимость формируется, так как чат-бот всегда доступен, не критикует пользователя, поддерживает разговор на любую тему и не требует учитывать его настроение или подбирать подходящий момент для диалога. При этом человек сохраняет ощущение полного контроля, ведь беседу можно завершить в любой момент, не испытывая чувства вины или необходимости что-то объяснять.

Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер сказал НСН, что стремительное распространение ИИ-технологий несёт не только возможности, но и серьёзные угрозы — в первую очередь из‑за роста числа утечек данных и кибератак.

