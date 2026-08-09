СМИ: Поражение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации станет для Киева сильнейшим ударом
Поражение Вооруженных сил Украины в Славянско-Краматорской агломерации станет для Киева сильнейшим ударом за долгое время, сообщает Bild.
По данным издания, ситуация для украинских военных ухудшается каждый день, а линия фронта приближается к городам. Надежды ВСУ на то, что удары по российской логистике смогут переломить ситуацию, не оправдались.
В настоящее время инициатива на поле боя остается за российскими войсками. Славянско-Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированную зону, а города систематически разрушаются ударами авиабомб и артиллерии.
Вооруженные силы России до конца лета могут освободить Доброполье, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, удары по Западной Украине также будут влиять на продвижение российских войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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