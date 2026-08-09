По данным издания, ситуация для украинских военных ухудшается каждый день, а линия фронта приближается к городам. Надежды ВСУ на то, что удары по российской логистике смогут переломить ситуацию, не оправдались.

В настоящее время инициатива на поле боя остается за российскими войсками. Славянско-Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированную зону, а города систематически разрушаются ударами авиабомб и артиллерии.

Вооруженные силы России до конца лета могут освободить Доброполье, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, удары по Западной Украине также будут влиять на продвижение российских войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

