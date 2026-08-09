По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% при прежних показателях в 75 процентов. Схожая ситуация сложилась и в Нидерландах, где запасы газа составили 38,5% вместо ожидаемых 77%.

«Зима близко. ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, созданным им самим», — указал политик.

Ранее Европа потребовала от Анкары подтверждать происхождение газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

