Дмитриев: ЕС вызвал энергетический кризис, отказавшись от газа из России
Европейский союз сам вызвал энергетический кризис, отказавшись от газа из России, сообщил в соцсети X спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% при прежних показателях в 75 процентов. Схожая ситуация сложилась и в Нидерландах, где запасы газа составили 38,5% вместо ожидаемых 77%.
«Зима близко. ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, созданным им самим», — указал политик.
Ранее Европа потребовала от Анкары подтверждать происхождение газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз
- В Госдуме предупредили о мошенниках, создающих поддельные сайты ЦБ
- European Aquatics: Россия может принять ЧЕ-2028 по водным видам спорта
- «Быстро подстраиваются»: Как «китайцы» справятся с поломками из-за низкокачественного топлива
- СМИ: Студия актера Александра Невского ушла в убыток на $19 млн
- В АТОР назвали десять самых удивительных природных локаций в России
- МО РФ: «Герани» поразили нефтедобывающие предприятия в Сумской области
- СМИ: Порядка 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании
- Потребление мяса в России обновило максимум и превысило 100 кг на человека в год
- МИД России заявил о прямой военной поддержке Украины со стороны Румынии