Дмитриев: ЕС вызвал энергетический кризис, отказавшись от газа из России

Европейский союз сам вызвал энергетический кризис, отказавшись от газа из России, сообщил в соцсети X спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Эксперт объяснил причины дефицита газа в европейских хранилищах

По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% при прежних показателях в 75 процентов. Схожая ситуация сложилась и в Нидерландах, где запасы газа составили 38,5% вместо ожидаемых 77%.

«Зима близко. ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, созданным им самим», — указал политик.

Ранее Европа потребовала от Анкары подтверждать происхождение газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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