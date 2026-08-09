По данным издания, главным уязвимым звеном Евросоюза остается Германия. Из-за масштабов ее экономики дефицит топлива в стране ощутят соседи: если ФРГ не восстановит запасы, цены вырастут по всему ЕС. Правительство Германии не желает закупать газ по высоким ценам, хотя страна уже отстает от графика, топливо может закончиться в ноябре.

Ситуацию усугубило и то, что в последние годы ЕС отказался от долгосрочных контрактов с Москвой и перешел на краткосрочные закупки сжиженного природного газа.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС вызвал энергетический кризис, отказавшись от газа из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

