СМИ: Безработица в России оказалась самой низкой среди стран G20

Доля безработных россиян на конец июня составила 2,2% - как и на конец первого квартала. Показатель стал минимальным среди всех крупнейших экономик мира.

Второе место занимает Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. На третьем месте находится Южная Корея, где безработица осталась на уровне, наблюдавшемся в начале весны - 2,7%.

Единственной страной с долей незанятого населения в двузначном диапазоне была Южная Африка с 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также попали Франция (8,3%) и Аргентина (7,8%).

Ранее в Госдуме назвали лучший способ трудоустройства для безработных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

