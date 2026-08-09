СМИ: Безработица в России оказалась самой низкой среди стран G20
Самая низкая безработица среди стран G20 на конец второго квартала оказалась в России, сообщает РИА Новости.
Доля безработных россиян на конец июня составила 2,2% - как и на конец первого квартала. Показатель стал минимальным среди всех крупнейших экономик мира.
Второе место занимает Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. На третьем месте находится Южная Корея, где безработица осталась на уровне, наблюдавшемся в начале весны - 2,7%.
Единственной страной с долей незанятого населения в двузначном диапазоне была Южная Африка с 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также попали Франция (8,3%) и Аргентина (7,8%).
Ранее в Госдуме назвали лучший способ трудоустройства для безработных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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