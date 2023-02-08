Командир «Ахмата» заявил о большом количестве иностранных бойцов в Артемовске

Большое количество иностранных бойцов участвует в военных действиях в Артемовске на стороне Украины. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

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Как отметил военный, ВСУ пытаются прорываться в Артемовск, в том числе чтобы забрать «не обычных раненых», которые относятся к блоку НАТО.

«Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников», — отметил Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил об увеличении количества европейских наемников в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФВоеннослужащиеСпецоперация
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