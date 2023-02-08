Командир «Ахмата» заявил о большом количестве иностранных бойцов в Артемовске

Как отметил военный, ВСУ пытаются прорываться в Артемовск, в том числе чтобы забрать «не обычных раненых», которые относятся к блоку НАТО.

«Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников», — отметил Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил об увеличении количества европейских наемников в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

