Украинский военный сообщил о потере контроля над третью Артемовска
Армия России заняла больше трети Артемовска в Донецкой народной республике, сообщает газета «Страна.ua» со ссылкой на слова офицера Вооруженных сил Украины Дениса Ярославского.
По его словам, ситуация в городе остается напряженной. «Противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, обсуждался вопрос обеспечения военных боеприпасами под Артемовском. Он также отметил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, то вооруженные силы Украины не только отстоят Артемовск, но и начнут сражение за Донбасс.
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