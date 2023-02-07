Украинский военный сообщил о потере контроля над третью Артемовска

По его словам, ситуация в городе остается напряженной. «Противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, обсуждался вопрос обеспечения военных боеприпасами под Артемовском. Он также отметил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, то вооруженные силы Украины не только отстоят Артемовск, но и начнут сражение за Донбасс.

