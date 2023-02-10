Минобороны: Вооружённые силы РФ полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Подразделения «Западной» группировки войск в результате наступательных действий на Купянском направлении полностью освободили населённый пункт Двуречное Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ потеряли свыше 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

В сообщении также говорится, что в течение суток армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области.

«Потери противника на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населённый пункт Николаевка в Донецкой народной республике, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРДНРВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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