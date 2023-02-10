Пушилин заявил, что ЧВК «Вагнер» закрепилась в северной части Артёмовска
10 февраля 202316:24
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части города Артёмовск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru