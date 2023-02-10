Пушилин заявил, что ЧВК «Вагнер» закрепилась в северной части Артёмовска

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части города Артёмовск.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис ПушилинЧВК "Вагнер"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры