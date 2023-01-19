Пригожин заявил о полном освобождении Клещеевки в пригороде Бахмута

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», - рассказал Пригожин.

Он также пообещал, что «населенный пункт Артемовск будет взят».

В понедельник Telegram-канал WarGonzo сообщил, что отряды «Вагнера» выбили ВСУ из Клещеевки. Однако Пригожин тогда опроверг эту информацию.

