Пригожин заявил о полном освобождении Клещеевки в пригороде Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в пригороде Бахмута (Артемовска), сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Его пресс-служба опубликовала это сообщение.

«Главная полоса обороны»: Стрелков рассказал, что будет после взятия Соледара

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», - рассказал Пригожин.

Он также пообещал, что «населенный пункт Артемовск будет взят».

В понедельник Telegram-канал WarGonzo сообщил, что отряды «Вагнера» выбили ВСУ из Клещеевки. Однако Пригожин тогда опроверг эту информацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияЧВК "Вагнер"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры