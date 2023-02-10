Пушилин заявил о начале эвакуации населения из Угледара в Волноваху
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что в Угледаре сейчас находится около полутора тысяч гражданских лиц, часть из которых российские подразделения уже эвакуировали в Волноваху. «Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. То есть в первых многоэтажках из подвалов уже вывозили гражданских и перемещали в относительно безопасное место - это Волноваха. Людям оказывается вся необходимая помощь», - цитирует врио главы ДНР ТАСС.
Также он отметил, что противник продолжает перебрасывать резервы в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение населенного пункта. Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, подчеркнул Пушилин.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части города Артёмовск, пишет НСН.
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