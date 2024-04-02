«Главный удар и разгром»: Генерал Соболев заявил, что Харьков не будут «брать в лоб»

Для того, чтобы взять Харьков под контроль, нужно привести российские войска в состояние, когда они будут способны наступать: для этого делается многое, но еще не все, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в Харькове появилось большое количество военнослужащих из подразделений Третьей штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам представителя подполья Сергея Лебедева, которые приводит ТАСС, местные жители говорят о «нашествии» азовцев в центре города по вечерам. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военное командование работает над усилением обороны Харькова из-за приближающейся российской армии. Соболев отметил, что для наступления на Харьков нужно будет определиться с направлением главного удара.