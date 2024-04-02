Остался километр: ВС РФ подходят к Часову Яру, в Харькове собирают бригаду «Азов»
Российская армия наступает в ДНР и приближается к Часову Яру, который начал терять стратегическое значение для ВСУ. Между тем Харьков готовят к обороне, а местные жители заявили о «нашествии» боевиков «Азова».
Взрывы прогремели на Украине в Днепре (Днепропетровск) и контролируемом Киевом Запорожье, сообщили украинские СМИ.
Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на вторник, 2 апреля, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных украинским войскам частях Запорожской и Херсонской областей.
БОИ НА АВДЕЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Между тем Вооруженные силы РФ продолжают наступать в ДНР. По данным военного эксперта Бориса Рожина, ВС РФ продвинулись в центре Первомайского и постепенно оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в западную часть. Отмечается, что продвижение идет и у западных окраин населенного пункта Водяное, также идут бои к северо-западу и западу от Невельского.
«После освобождения населенного пункта Тоненькое ВС РФ продолжают наступление в направлении Уманского. Несмотря на ощутимые потери в технике, ВС РФ смогли продвинуться еще более чем на километр на запад, приближаясь к Уманскому с юго-востока. Ведется зачистка участков между населенными пунктами Тоненькое и Орловка», – приводятся слова Рожина в Telegram-канале военкора Юрия Котенка.
Кроме того, российская армия продолжает штурмовать Семеновку, опираясь на населенный пункт Орловка. По данным Рожина, пока Семеновка не взята, вряд ли можно ожидать акцентированного движения к Уманскому. Также расширяется контроль над посадками между Орловкой и Бердычами. Штурм Семеновки продолжается: ВС РФ закрепились в южной части поселка, однако ВСУ упорно сопротивляются и удерживают позиции в северной и центральной части.
«Продолжаются штурмовые действия в поселке (Бердычи – ред НСН). Противник сохраняет контроль над северо-западной частью. ВС РФ продолжают давить вдоль южных окраин в направлении поворота на Семеновку и в северо-восточной части Бердычей. ВС РФ продолжают наносить удары по Очеретино. Противник, в свою очередь, активно работает по Авдеевке», – добавляется в сообщении.
КИЛОМЕТР ДО ЧАСОВА ЯРА
Российская армия ведет активное наступление на Часов Яр. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил 2 апреля, что Часов Яр, который стал с 2014 года для украинского командования важным логистическим хабом, теряет стратегическое значение для ВСУ из-за продвижения российских войск и после того, как ВС РФ взяли под огневой контроль ведущие туда дороги.
«Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», – сказал он в разговоре с РИА Новости.
По словам Кимаковского, Часов Яр с 2014 года использовался Киевом для ротации: туда для ВСУ привозили новые подразделения из других регионов Украины. Он отметил, что погрузка частей, которые участвовали в боях, осуществлялась в Артемовске – эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщал 1 апреля, что подразделениям 98-й воздушно-десантной дивизии ивановских и костромских десантников остался один километр до Часова Яра. По его данным, военные взяли под контроль лесополосу, которая идет от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские 2.
«Проводятся активные штурмовые действия, работает русская авиация», – написал он в своем Telegram-канале.
ХЕРСОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И «АЗОВ» В ХАРЬКОВЕ
В Минобороны РФ 2 апреля сообщили, что артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» с помощью РСЗО «Ураган» нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Согласно данным, расчеты РСЗО постоянно находятся в полной боевой готовности, с получением боевой задачи они выезжают из укрытия на позиции и оперативно готовят систему к ведению огня по выявленным целям. Командир расчета с позывным «Казах» рассказал, что их основная задача – это контрбатарейная борьба.
«Пехота, живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, командные пункты, склады с БК, горюче-смазочные. Любая цель», – сказал он.
Между тем украинское командование пытается подготовить Харьков к обороне. В городе появилось большое количество военнослужащих из подразделений Третьей штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.
«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие "азовцев"», – приводит ТАСС его слова.
Лебедев отметил, бойцы передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство и военное командование работают над усилением обороны второго по масштабу города страны – Харькова – из-за приближающейся российской армии, передает «Радиоточка НСН».
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