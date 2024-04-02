Остался километр: ВС РФ подходят к Часову Яру, в Харькове собирают бригаду «Азов»

БОИ НА АВДЕЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Между тем Вооруженные силы РФ продолжают наступать в ДНР. По данным военного эксперта Бориса Рожина, ВС РФ продвинулись в центре Первомайского и постепенно оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в западную часть. Отмечается, что продвижение идет и у западных окраин населенного пункта Водяное, также идут бои к северо-западу и западу от Невельского.

«После освобождения населенного пункта Тоненькое ВС РФ продолжают наступление в направлении Уманского. Несмотря на ощутимые потери в технике, ВС РФ смогли продвинуться еще более чем на километр на запад, приближаясь к Уманскому с юго-востока. Ведется зачистка участков между населенными пунктами Тоненькое и Орловка», – приводятся слова Рожина в Telegram-канале военкора Юрия Котенка.

Кроме того, российская армия продолжает штурмовать Семеновку, опираясь на населенный пункт Орловка. По данным Рожина, пока Семеновка не взята, вряд ли можно ожидать акцентированного движения к Уманскому. Также расширяется контроль над посадками между Орловкой и Бердычами. Штурм Семеновки продолжается: ВС РФ закрепились в южной части поселка, однако ВСУ упорно сопротивляются и удерживают позиции в северной и центральной части.

«Продолжаются штурмовые действия в поселке (Бердычи – ред НСН). Противник сохраняет контроль над северо-западной частью. ВС РФ продолжают давить вдоль южных окраин в направлении поворота на Семеновку и в северо-восточной части Бердычей. ВС РФ продолжают наносить удары по Очеретино. Противник, в свою очередь, активно работает по Авдеевке», – добавляется в сообщении.

КИЛОМЕТР ДО ЧАСОВА ЯРА

Российская армия ведет активное наступление на Часов Яр. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил 2 апреля, что Часов Яр, который стал с 2014 года для украинского командования важным логистическим хабом, теряет стратегическое значение для ВСУ из-за продвижения российских войск и после того, как ВС РФ взяли под огневой контроль ведущие туда дороги.

«Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», – сказал он в разговоре с РИА Новости.