Главком ВСУ Сырский: Покровское и Кураховское – самые сложные направления в ДНР

Самые трудные для украинской армии бои в ДНР идут на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

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Он отметил, что тяжелые для ВСУ боевые действия идут также в районе Часова Яра, Ивановского и неподалеку от Кисловки на Купянском направлении. По словам Сырского, на Харьковском направлении ВСУ ведут оборону.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль свыше 200 квадратных километров в Харьковской области. По словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, Вооруженные силы РФ ведут зачистку в Волчанске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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