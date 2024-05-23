Главком ВСУ Сырский: Покровское и Кураховское – самые сложные направления в ДНР
Самые трудные для украинской армии бои в ДНР идут на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
Он отметил, что тяжелые для ВСУ боевые действия идут также в районе Часова Яра, Ивановского и неподалеку от Кисловки на Купянском направлении. По словам Сырского, на Харьковском направлении ВСУ ведут оборону.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль свыше 200 квадратных километров в Харьковской области. По словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, Вооруженные силы РФ ведут зачистку в Волчанске, передает «Радиоточка НСН».
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