Глава администрации: ВС РФ освободили более 200 кв км в Харьковской области
17 мая 202414:05
Российские военные освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Витай Ганчев.
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По его словам, сейчас ВС РФ ведут зачистку в Волчанске. Также российские военные частично освободили северную часть Харьковской области.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об опасности выхода российской армии в тыл украинских войск в Харьковской области, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru