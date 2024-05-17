Глава администрации: ВС РФ освободили более 200 кв км в Харьковской области

Российские военные освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Витай Ганчев.

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По его словам, сейчас ВС РФ ведут зачистку в Волчанске. Также российские военные частично освободили северную часть Харьковской области.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об опасности выхода российской армии в тыл украинских войск в Харьковской области, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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